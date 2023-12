Sanremo. A sorpresa anche per lo stesso calciatore, è arrivato un esordio assoluto in Serie D con la maglia da titolare. Mattia Di Fino, classe 2006, ha ben figurato nella sfida interna della Sanremese contro il Chieri. Un pareggio a reti bianche che però non cancella affatto un giorno da ricordare in vista del prosieguo del percorso di crescita stagionale.

Arrivato in biancazzurro quest’estate, Di Fino è cresciuto all’interno del settore giovanile del Ceriale, per poi essere lanciato in Prima Squadra dove è stato notato. Il sodalizio biancoblù ha voluto scrivere una nota di congratulazione all’ex tesserato:

“Una notizia che rende felice tutti gli addetti ai lavori della società. Domenica la Sanremese, in occasione del pareggio interno contro il Chieri, ha schierato titolare Mattia Di Fino, classe 2006 cresciuto nel nostro settore giovanile, che fa così il suo esordio assoluto in Serie D.

Il difensore ha collezionato una quarantina di presenze in Prima Squadra per poi tuffarsi ad inizio stagione in una nuova esperienza nella Juniores Nazionale matuziana.