Serie D. Panchina Albenga: dopo Marzano spunta Flavio Ferraro

Albenga. Antivigilia di Natale di lavoro in casa Albenga. Sulla questione allenatore, le possibilità di una promozione in Prima Squadra del tecnico della Juniores Marzano sono in ribasso dopo le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente Cosenza.

Sono altre le piste che il club sta vagliando. Non è da escludere nemmeno qualche new entry viste le esperienze in altre regioni della proprietà. Detto questo, è viva la pista locale.

Tra i nomi che stanno ufficiosamente – è bene dirlo – circolando, è spuntato anche quello di mister Flavio Ferraro. Si tratta di un rumor che comunque sta facendo parlare.

Si tratterebbe di un ritorno. Ferraro aveva allenato il club nella stagione 20/21 subentrando a Lupo nell’ultimo e travagliato anno della presidenza Colla. Il feeling con la piazza c’era stato così come i risultati. La situazione è ccomunque ancora da definire.

Lato giocatori, la società ha blindato Francesco Berretta. La Cairese, proprietaria del cartellino lo avrebbe riportato volentieri in gialloblù, ma il presidente Cosenza ha voluto tenere a tutti i costi il baby talento classe 2005.