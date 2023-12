Serie D, Albenga: per il dopo Barranco in prova D’Arcangelo

Mentre la società è al lavoro per trovare il nuovo allenatore dopo le dimissioni di Fabio Fossati, la squadra ha ripreso ieri ad allenarsi agli ordini di mister Massimiliano Marzano.

Di ieri, il rumor circa il possibile arrivo all’Albenga dell’esterno Federico Vari. Non sono arrivate ancora né conferme né smentite ufficiali in merito all’operazione. Il club sta provando anche a trovare una soluzione per la questione prima punta. Chi raccoglierà la pesante eredità di Bruno Barranco?

Si sta allenando con la squadra Filippo D’Arcangelo. La società e il giocatore stanno valutando il dà farsi. D’Arcangelo ha iniziato la stagione con la Cairese senza particolari acuti. Anzi, c’è stata la rescissione consensuale. Il classe 2003, in passato, ha giocato tra le altre nel Derthona e nella Lavagnese.