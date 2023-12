Serie D. Albenga penalizzato di un punto: ecco perché

Albenga. Alla vigilia della sfida contro la Lavagnese, importante sia per il primario obiettivo salvezza sia per allievare un umore traballante all’interno dell’ambiente bianconero, è arrivata una notizia che non rende felici gli stessi addetti ai lavori: l’Albenga avrà un punto di penalizzazione in campionato.

I fatti risalgono allo scorso anno quando, nel campionato di Juniores Regionale, è stato schierato Maskym Posk, calciatore ucraino non ancora in possesso di tesseramento e che non aveva effettuato le visite mediche necessarie per poter praticare l’attività sportiva. Vista l’ammonizione a suo carico durante un match, è stata quindi aperta un’indagine che aveva portato il Giudice Sportivo a infliggere alla società una multa di 175 euro, inibendo il dirigente responsabile Alessandro Patrucco per due mesi, squalificando il giocatore per due giornate ed assegnare un punto di penalizzazione da scontare nella stagione successiva.

Oggi è stata notificata la penalità ed a scontarla è la Prima Squadra di Fabio Fossati, che passa da 33 punti quota 32 mantenendo comunque la terza posizione.

