Serie D, Albenga: Likaxhiu ufficializzato al Livorno, vicino l’esterno Birzò

Continua a cambiare la fisionomia dell’Albenga in vista del girone di ritorno. Alle recenti partenze dei due attaccante Barranco ed Esposito si aggiunge quella del forte centrocampista Mateo Likaxhiu. Il classe 2000 è stato infatti ufficializzato oggi al Livorno.

Sul fronte delle ufficialità, il club non ha ancora reso noti i nuovi innesti. Come da prassi estiva, si attende che tutto sia nero su bianco. L’ultimo nome in ordine di tempo accostato ai bianconeri è quello dell’esterno offensivo, e all’occorrenza trequartista, Valerio Birzò. Proviene dal Castrovillari, squadra di Serie D. Avrebbe già firmato con i bianconeri secondo alcune testate nazionali, che riportano una foto dello stesso insieme al procuratore in quella che sembra essere l’ingresso del tunnel degli spogliatoi dello stadio Annibale Riva.

Gli altri due nomi che secondo i rumor sarebbero vicino al club del presidente Santi Cosenza sono l’esterno offensivo Federico Vari (ex Licata) e l’attaccante Filippo D’Arcangelo (ex Cairese con un passato in Serie D).

Lato societario, ieri il club ha ringraziato ufficialmente sui propri social mister Fabio Fossati, dimessosi il 20 dicembre scorso. Non sono più giunte notizie, invece, circa eventuali altri ingressi nel gruppo dirigenziale. C’è stato però l’annuncio di Francesco Virdis come nuovo responsabile dell’area tecnica ingauna. Resta da capire se la carica è a fianco del direttore dell’area tecnica Marco Ferrante o se quest’ultimo potrebbe cambiare ruolo in seno al club.