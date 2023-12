Serie D. Albenga: la novità è Moscatelli, potrebbe assotigliarsi senza giocare il gap rispetto all’Alcione

L’Albenga ha iniziato a muovere i primi passi nel mercato invernale. Il primo colpo messo a segno dal ds Marco Ferrante è il difensore Riccardo Moscatelli.

Classe 2004, Moscatelli ha giocato nel Grossetto prima di approdare alla corte di mister Fabio Fossati. Tuttavia, conosce bene la Liguria perch è nato a Genova e ha percorso la trafile delle giovanili del Genoa. Curioso il suo percorso sportivo, visto che nasce come esterno d’attacco prima di arretrare il suo raggio d’azione.

L’inserimento è stato scelto perché in grado di agire sulla fascia destra come richiesto dall’allenatore. Potrebbe già rientrare tra i convocati per la partita di domenica contro la Vogherese, squadra che occupa il centro classifica con 23 punti.

L’Albenga si trova, insieme al Chisola, a -4 dalla capolista Alcione Milano. Tuttavia, il gap dalla capolista potrebbe ridursi a un solo punto qualora il giudica sportivo accogliesse il ricorso presentato dal Bra dopo la sconfitta contro la formazione meneghina. Nel mirino, l’anno di nascita di uno dei giocatori della prima della classe.