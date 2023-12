Serie D, Albenga: i rumor del giorno dopo, si lavora per l’allenatore (Marzano in pole?) ma anche a livello societario

Le dimissioni di Fabio Fossati erano nell’aria in casa Albenga. E ieri sono arrivate. Ora si apre un nuovo capitolo. La decisione più urgente da prendere è relativa al sostituto del tecnico arenzanese. Tuttavia, i tre punti di ieri hanno messo quasi in ghiaccio la permanenza nella categoria. Ecco perché nei prossimi mesi l’obiettivo principale sarà concentrarsi sul risolvere le questioni a livello societario.

Tornando all’allenatore, è fuor di dubbio che la situazione sia liquida e legata anche a eventuali colpi di scena circa nuovi soggetti interessati a entrare nel club. Alcuni profili sono al vaglio, ma potrebbe essere promosso alla guida della prima squadra Massimiliano Marzano, attualmente sulla panchina della Juniores Nazionale bianconera.

Ieri, il presidente Santi Cosenza ha provato a tranquillizzare la piazza dicendo che i contratti verranno rispettati e ha garantito che entro giugno tutti gli impegni verranno rispettati. “Poi tireremo le somme”, ha detto senza scomporsi. Non è un mistero comunque che il club è alla ricerca di forze fresche anche a livello di gestione societaria. Come raccontato ieri, c’è stata una chiacchierata con l’imprenditore ingauno Pino Parrelli conclusasi rapidamente e senza apparente esito, mentre non è da escludere che in queste ore/giorni siano in programma altri incontri con soggetti potenzialmente interessati a entrare nel club ingauno. Incontri a cui potrebbe prendere parte in rappresentanza della squadra anche capitan Venneri, leader del gruppo su cui molti altri club hanno messo gli occhi.