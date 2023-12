Serie D, Albenga. Fossati: “Dimissioni già note ai giocatori”. Santi Cosenza: “Ferito dai tifosi, manterremo la categoria”

Albenga. Era nell’aria che non sarebbe stata una bella giornata per i tifosi e per le sorti dell’intero panorama albenganese. Nonostante la vittoria contro la Lavagnese, Fabio Fossati si è dimesso dal suo incarico di allenatore dell’Albenga. Dopo la partita contro il Bra, una sua frase fece molto discutere tra i sostenitori ingauni: “Dopo la partita con la Lavagnese si vedrà”, ma le sue intenzioni erano già ben note dalla società e dallo spogliatoio prima ancora del fischio d’inizio.

Commozione negli occhi di tutti i giocatori, soprattutto negli occhi di Fossati al termine della gara. Tanti applausi e ultimi sguardi allo stadio che lo ha consacrato in questa prima parte di campionato, perché dopo 33 anni l’Albenga non è solamente tornata in Serie D, ma sta lottando per le prime posizioni, stupendo ogni domenica il pubblico ingauno.

Alla fine della partita, tra gli applausi generali, la squadra si è abbracciata in un grande cerchio in mezzo al campo per l’ultima volta attorno al loro ex mister: “Ci siamo detti parole sentite, abbiamo fatto un girone d’andata stratosferico, sono stati favolosi sotto ogni punto di vista, dal lavoro all’impegno messo in campo e negli allenamenti. Si sono creati rapporti umani unici che hanno arricchito ancora di più questa parte di stagione”.

“Albenga è una piazza bellissima – continua Fossati – si percepiva che ogni domenica ci hanno voluto sempre più bene. Ci siamo detti che abbiamo compiuto un capolavoro e ci siamo fatti un applauso perchè era giusto in quel momento. Ci siamo detti che ci vogliamo bene e che a volte succedono fatti strani nel mondo delle emozioni”.

Poi la triste verità: “Oggi alla squadra prima della partita dissi che sarebbe stata la mia ultima gara sulla panchina dell’Albenga. Gli ho chiesto di vincere per tutti noi e per quello che abbiamo costruito. Sono affianco al Presidente perchè questa decisione parte da me, ma nell’arco della stagione abbiamo avuto vedute differenti. Io sono un ambizioso, spingo pesante per raggiungere i miei obiettivi e le richieste non possono andare oltre a ciò che la dirigenza ha fatto fino ad oggi. Ho voluto chiudere in bellezza, abbiamo collezionato 36 punti e sono tanti, creando un gruppo di giocatori che non aveva mai giocato assieme creando rapporti unici. Ci abbiamo messo poco ad assestarci, collezionando fin da subito punti, ma era doveroso farlo siccome io conoscevo solamente Mukaj siccome l’avevo già allenato. Dalle prime difficoltà ci siamo molto uniti, siamo arrivati al giro di boa benissimo riuscendo ad avere anche un rapporto stupendo con la piazza. La squadra proseguirà nel migliore dei modi, ne sono certo, ma io ho preferito prendere questa decisione“.

Esposito, autore del gol e oggi anche capitano per l’assenza di Venneri, è scoppiato in lacrime al termine della partita, come anche altri giocatori, commossi per ciò che stava accadendo, a dimostrazione di ciò che ha detto il mister: “Assieme alla società quando abbiamo tirato su il gruppo abbiamo fatto alcune scelte. Molti di questi giocatori non arrivavano da una stagione ricca di gioie. Per l’anno 0 e per tanti altri fattori, questo poteva risultare il fattore vincente, ma questa voglia di crescere, lavorare forte tutti insieme probabilmente ci è scoppiato tra le mani. Questi ragazzi sanno soffrire e hanno sofferto, oggi avete visto come hanno disputato la partita, con la voglia di vincere, questa squadra non molla mai. Per noi tutti è un orgoglio essere rappresentati da questi ragazzi”.

Oggi, poco prima della partita, è arrivato un comunicato da parte di alcuni club di tifosi rivolto alla società e a Santi Cosenza per le voci trapelate durante la settimana: “Non l’ho presa bene, molte volte il tifoso vive di passione e le voci che ci sono in giro non fanno bene all’ambiente. Mi fa male personalmente anche sapere di certe proteste e di tifosi che non accorrono allo stadio, ma alcune cose possono essere sapute solo da chi è all’interno della società, mai dall’esterno”.

“Il gruppo si era presentato dicendo che avrebbe mantenuto la categoria, non si era mai parlato di salire di categoria – prosegue Cosenza -, ma di fare bene e rimanere in Serie D, e direi che fino ad oggi ci siamo riusciti. Queste critiche ci possono stare, ma per il bene dell’Albenga non sono cose belle. Quando il mister mi rassegnò le dimissioni il primo triste sono stato io. Ho sempre detto che chi inizia con noi deve anche finire. Il tempo aggiusterà tutto, spero che questo screzio con i tifosi sia solo una breve parentesi, e che torniamo a vivere in un ambiente sereno. In una squadra di Serie D, ci sono talmente tante dinamiche che un tifoso giustamente non può sapere. Dal 24 luglio abbiamo sempre cercato di creare una squadra prima di tutto di uomini, vedere giocatori commossi da questo gesto è dovuto dal lavoro di tutto l’ambiente Albenga. Nessuno conosce le tempistiche e, i giocatori, hanno un contratto di lavoro e va rispettato. Chi vuole rimanere ad Albenga può andare avanti insieme a tutti, chi non vuole ha le porte aperte e spero in un futuro migliore. Barranco è andato via perchè ha avuto un’offerta molto importante. Accetto la decisione del mister e vado avanti, l’Albenga rimarrà in Serie D e tutto ciò che sarà da onorare verrà onorato, a Giugno vedremo se quello che ho detto si sarà avverato”.

“Sognare è bello e non è colpa mia se le persone ci hanno visto in alto e qualcuno soffre di vertigini – conclude il presidente -. Molte votle ho detto al mister chissà quando andremo in Serie C, ma i tifosi pensano solamente che c’è la partita e che giocano i professionisti. Sotto la Serie C ci sono moltissime altre dinamiche, c’è da organizzarci, ma ad oggi la Serie D mancava da 33 anni e ci siamo organizzati. Non lo nego, ci sono dei ritardi e dei problemi, ma l’importante è dire che tutto questo verrà risolto”.

A microfoni spenti è stato poi accennato il colloquio con Pino Parrelli, imprenditore ingauno, per alcune trattative. “Iniziato e finito lì” ha dichiarato il presidente bianconero. Parrelli, ai nostri microfoni, ha invece spiegato come il confronto con Santi Cosenza fosse mirato a questioni extracampo e che, per il momento, non ha nessuna intenzione di acquistare l’Albenga.