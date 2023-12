Serie D, Albenga: Esposito ai saluti, in arrivo un esterno dal Sud. Si vagliano allenatori da fuori regione

Natale e Santo Stefano di lavoro in casa Albenga. Il presidente Santi Cosenza è impegnato in prima persona per trovare il sostituto di Fabio Fossati e puntellare la rosa. “Prima delle doti tecniche – dichiara -guardo alle qualità umane durante i colloqui per il nuovo allenatore”. Il numero uno ingauno non ha escluso contatti con allenatori locali ma al momento sembra maggiore la possibilità di vedere un allenatore da fuori regione. “Poi – aggiunge – ho sentito fischi al mio indirizzo dalla tribuna. I conti si fanno alla fine e quanto fatto fino a questo momento rimarrà nella storia di questa società”.

Tanti i nomi sul piatto, tra cui tecnici che hanno orbitato intorno al Messina ai tempi di Cosenza nella dirigenza del club siciliano. Ma anche altre piste sono al vaglio tra cui quella che porta a Sandro Pochesci, ex tecnico della Ternana e di svariate piazze dalla Serie B alla Serie D. La sua ultima esperienza risale alla scorsa stagione in Serie C con la Juve Stabia. Così come è vivo il contatto con mister Massimo Epifani, due vittorie nel campionato di Eccellenza con San Niccolò ed Aquila, per poi trascorrere anni in categoria superiore.

Nelle ultime ore, diverse testate specializzate riportano l’interesse da parte della Folgore Caratese anche per l’attaccante Esposito. Il club, presieduto dal noto giornalista Michele Criscitiello, si era assicurato nelle scorse settimane il bomber bianconere Barranco. Sul fronte delle entrate, sembra in predicato di approdare in bianconero l’esterno ex Licata (Girone I della Serie D) Federico Vari. Si tratta di un classe 2001 che ha militato anche in Serie C con i colori della Viterbese.

Oggi la squadra sarà allenata da Massimiliano Marzano, il tecnico della Juniores, mentre nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità del nuovo allenatore.