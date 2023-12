Serie D, Albenga. Dopo sette risultati utili consecutivi arriva la sconfitta: 1-0 per il Bra

Bra. Dalla trasferta contro il Ligorna, l’Albenga di Fabio Fossati non aveva più perso una partita. Sette domeniche tra vittorie e pareggi, andando addirittura a toccare la vetta della classifica. Niente male per una formazione neopromossa. Ma oggi è tornata la sconfitta per gli ingauni: è il Bra ad aggiudicarsi l’anticipo del venerdì della diciottesima giornata di Serie D.

A decidere l’incontro è stato un calcio di rigore assegnato attorno alla mezz’ora della ripresa. Sul dischetto è andato l’attaccante ventiquattrenne Antonino Musso, facendo esultare i piemontesi.

L’Albenga è sceso in campo con la seguente formazione: Facchetti, Boloca, Venneri, Masetti, Nesci, Likaxhiu, Colantonio, Berretta, Jebbar, Esposito, Barranco. A disposizione di mister Fossati: Dottore, Mukaj, Castiglione, Nacci, Moscatelli, Giudice, Di Stefano, Tesio, Destito.