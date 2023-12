Albenga. L’Annibale Riva è quello stadio della provincia che riesce perfettamente a racchiudere e diffondere tutte le emozioni del momento. Ed oggi ad Albenga l’ambiente aveva percepito a pieno quel filo di tensione nell’aria. Nel post partita, infatti, Fossati ha rassegnato le dimissioni in presenza del presidente Santi Cosenza.

Assieme all’abbraccio collettivo al gol di Esposito, che è andato subito a cercare il suo allenatore, il momento più toccante della giornata arriva immediatamente dopo il triplice fischio. Uno sguardo stracolmo d’emozione alla tribuna, togliendosi gli occhiali da sole, per poi venire abbracciato dai suoi collaboratori. Poi il cerchio a centrocampo. “Non è normale quello che abbiamo fatto, vi posso soltanto ringraziare”. Queste alcune delle ultime parole dette alla sua squadra, elogiata più volte ai microfoni e non solo. Infine Fossati va per l’ultima volta sotto la tribuna dei tifosi, chiedendogli di applaudire tutti i giocatori schierati dietro di lui.

La società, intanto, si sta già muovendo per trovare il sostituto. Sarà anche da capire quali riscontri si avranno nello spogliatoio vista la partenza del loro allenatore. Intanto l’applauso lungo, sentito e commosso che chiude un girone d’andata con l’Albenga a 35 punti (contando la penalizzazione) e il breve ma intenso percorso di Fabio Fossati in bianconero.