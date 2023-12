Sei garage e diversi locali abusivi nascosti dietro ai muri: intervento dei carabinieri forestali in un cantiere a Finale Ligure

Finale Ligure. Sei garage non autorizzati e diversi locali già intonacati e dotati di impianti, tutti abusivi e celati dietro alcuni muri, sono stati scoperti dai carabinieri forestali di Calice Ligure all’interno di un cantiere edile a Varigotti.

Nelle scorse settimane i militari, coadiuvati dal personale dell’ufficio tecnico del Comune di Finale, avevano effettuato un sopralluogo all’interno del cantiere, rilevando la presenza di muri a grezzo realizzati con blocchetti di cemento. I carabinieri avevano il sospetto che questi muri celassero ulteriori abusi.

Poiché il complesso edilizio è sovrastato da una parete in salita, l’area di cantiere risulta vincolata per ragioni di pericolosità geomorfologica, oltre che sotto il profilo paesaggistico. Anche per questo motivo, al momento del rilascio del permesso edilizio i responsabili tecnici del Comune avevano imposto precise prescrizioni riguardanti interventi di consolidamento e messa in sicurezza del versante, da realizzarsi prima dell’avvio del cantiere.

Acquisiti da tecnici e militari gli elementi conoscitivi, l’autorità giudiziaria ha disposto la demolizione di parti di muratura al fine di verificare lo stato dei luoghi e ha affidato ai vigili del fuoco di Finale Ligure l’esecuzione delle demolizioni. Perciò lo scorso 11 dicembre, nell’ambito dell’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, i militari del nucleo carabinieri forestale di Calice Ligure e del Nipaaf di Savona hanno effettuato l’ispezione del cantiere.

Grazie a demolizioni contenute e all’uso di telecamere e dispositivi laser per la misurazione dei volumi, è stato possibile rinvenire altri volumi all’interno del cantiere: i rilievi tecnici hanno confermato la realizzazione di sei garage non autorizzati e di diversi locali già intonacati e provvisti di impianti, tutti ambienti che avrebbero aumentato la metratura dei nuovi appartamenti e conseguentemente il valore degli immobili.

Abusi e difformità da quanto autorizzato sono stati riscontrati in ognuno dei tre i piani del complesso in costruzione. I carabinieri forestali hanno denunciato quattro soggetti ritenuti responsabili di abusi edilizi.