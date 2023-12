Seconda Categoria, è una Veloce da primato. Sanguineti: “Only one year confermato, sono molto soddisfatto”

Savona. Sorrisi, cori e grande euforia per una vittoria dal peso specifico davvero rilevante. Al termine del match vinto contro il Dego è esplosa la festa in casa Veloce, un feeling ampiamente giustificato dalla classifica: il sodalizio granata infatti, grazie alla vittoria di domenica scorsa contro una delle dirette pretendenti per la promozione diretta, ha conquistato il primo posto nel girone ‘B’ del campionato di Seconda Categoria.

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato Sanguineti nel post gara -. Tutto il gruppo meritava una soddisfazione come questa. È da quest’estate che tutti stanno lavorando duro, chi è sceso in campo non ha fatto rimpiangere le assenze. Ci prendiamo questa prestazione vincente ma complimenti al Dego, è un’ottima squadra e siamo certi che ce la giocheremo con loro fino alla fine. Oggi però possiamo esultare”.

”La Seconda – ha proseguito il presidente dei granata – è una categoria che non compete alla società. Abbiamo molto spirito di rivalsa perchè, per usare un eufemismo, veniamo da tre annate ben poco convincenti. Tre anni fa ci ha salvato la pandemia, quindi possiamo dire che veniamo da tre retrocessioni e mezza. Quest’anno però in società stanno lavorando tutti bene e gli sponsor ci stanno dando una grande mano”.

Quanto ad alcuni possibili innesti durante la finestra invernale di calciomercato che aprirà a breve, Sanguineti ha risposto: “Ci stiamo guardando intorno, abbiamo bisogno di una punta per permettere a Luca Vario di rifiatare”.

In conclusione, il numero uno della Veloce è tornato sulla prestazione di De Luca e compagni confermando quanto dichiarato prima dell’inizio della nuova stagione sportiva: “Se mi sento di confermare il mio ‘Only one year?’ Sì, anche se è ovvio che fosse un azzardo e anche un po’ una provocazione. Per la gara odierna devo fare un encomio al mister, sentivamo molto la partita e lui ha saputo impostarla al meglio”.