Scontro moto-auto a Cisano: impatto violento, centauro in ospedale in codice rosso

Cisano. Incidente stradale, una manciata di minuti dopo le 11, a Cisano. È successo in via Benessea. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state una moto, guidata da un uomo sulla trentina, e un’auto.

L’impatto è stato molto violento. Ad avere la peggio, il centauro, sbalzato dalla sella e caduto rovinosamente sull’asfalto. A preoccupare, in particolare, il trauma cranico riportato.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Albenga (sezione Villanova), l’automedica del 118, la squadra 51 dei vigili del fuoco di Albenga e la Polstrada per svolgere i rilievi del caso.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.