Scontro auto-moto a Savona: un ferito

Savona. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 30, si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto, per cause ancora in via di accertamento.

Il sinistro è accaduto in piazza Leon Pancaldo.

Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi sono state le due persone a bordo della moto, finite a terra sulla carreggiata dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza e del 118: il centauro, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona. Ferite più lievi per la persona a bordo con lui. Illeso il conducente dell’auto.

Sul posto la polizia locale per i rilievi e gli accertamenti del caso.