Scomparsa di Nicolino Verus, i ringraziamenti dei familiari: “Commossi per lo smisurato affetto ricevuto”

Magliolo. Grandissima è stata la partecipazione ai funerali dell’imprenditore Nicolino Verus del Gruppo Verus-Ecoedile, che sono stati celebrati nei giorni scorsi, così come tante sono state le manifestazioni di vicinanza ai famigliari.

E proprio le famiglie Verus e Delmonte hanno voluto lasciare un messaggio di sentito ringraziamento: “Commosse per la grandissima partecipazione e per lo smisurato affetto tributato al caro Nicolino, non potendolo fare personalmente ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti e hanno partecipato al dolore dei famigliari con la loro presenza, con fiori e con scritti”.

“Si ringraziano anche i Carabinieri del Comando Stazione di Pietra Ligure, le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale e l’Associazione Nazionale Carabinieri di Pietra Ligure per il loro intervento alla cerimonia funebre”, hanno concluso.

Nicolino Verus è scomparso all’età di soli 59 anni, a causa di un’incurabile malattia.