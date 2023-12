Sciopero, il 5 dicembre medici e infermieri incroceranno le braccia: previsti disagi anche in Asl2

Savona. È stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per la giornata di martedì 5 dicembre del personale appartenente alla Dirigenza Medica, Sanitaria e Veterinaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del S.S.N. e delle strutture che intrattengono rapporto di convenzione e/o di accreditamento, proclamato dalle sigle ANAAO-ASSOMED e CIMO-FESMED delle Aziende e degli Enti del SSN e strutture accreditate; e da NURSING UP e COINA per infermieri e personale sanitario non medico.

ASL2 comunica che in occasione di tale giornata di sciopero negli Ospedali e nelle Strutture sanitarie territoriali, sarà assicurato quanto previsto dalla normativa sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, in particolare di tutti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso.

La seduta vaccinale prevista al Palacrociere di Savona (antinfluenzale e covid) è sospesa e sono programmate ulteriori date nei giorni 11-12 e 20 dicembre sempre ad accesso con prenotazione o in modalità open.

Non si escludono possibili sospensioni delle prestazioni ed eventuali rallentamenti nell’erogazione di alcuni servizi programmati, tuttavia l’azienda ha attivato tutte le azioni previste al fine di ridurre il più possibile eventuali disagi all’utenza.