Scajola: “Legambiente fa tutto tranne che tutelare l’ambiente”. Il Pd attacca: “Si vergogni”

Liguria. Quella sulle spiagge in Liguria è “una polemica infinita, ogni anno a inizio estate aspetto la benedizione e l’incoraggiamento degli amici di Legambiente che fanno di tutto tranne che tutelare l’ambiente. Hanno dati loro che vanno sempre oltre i dati ufficiali dei ministeri e delle istituzioni competenti”. Parole di Marco Scajola, assessore regionale al Demanio marittimo che stamattina ha risposto a un’interrogazione di Selena Candia (Ferruccio Sansa) che chiedeva di aggiornare i dati sulla percentuale di spiagge libere e libere attrezzate in Liguria.

Secondo i dati riportati da Scajola in aula, il 46,87% del litorale è composto da spiagge libere o libere attrezzate. Sul totale di 60 comuni costieri liguri dotati del Piano di utilizzo demaniale, 41 ne hanno più del 40% mentre altri 10 sono fra il 30% e il 40%, quindi 51 comuni su 60 “danno una buona risposta per quanto riguarda le spiagge libere”.

Dal Pd arriva “solidarietà al presidente di Legambiente nazionale e a tutta l’associazione, dopo che oggi la giunta Toti, per bocca dell’assessore Scajola, ha attaccato l’associazione sostenendo che non tutela l’ambiente. Una dichiarazione offensiva dello storico lavoro che Legambiente fa a favore della sostenibilità, per tutelare il paesaggio e il nostro territorio, per denunciare la fragilità del nostro Paese e della nostra regione, in particolare l’abuso di consumo di suolo, per sostenere la necessità di una transizione energetica giusta, di puntare sulle energie rinnovabili e di controllo delle acque del mare”.

“Toti e Scajola si vergognino – prosegue il gruppo dei dem in Regione -. Legambiente è un presidio per la sostenibilità che da anni difende l’ambiente dando un contributo prezioso. D’altronde che attenzione all’ambiente ci si può aspettare da chi ha autorizzato a costruire in zone inondabili e che permette di costruire in deroga sugli argini del Bisagno?”.

La normativa regionale in vigore imporrebbe ai comuni di riservare il 40% del litorale a spiagge libere o libere attrezzate. Nei documenti di bilancio che saranno votati la prossima settimana c’è una norma che consentirà anche ai comuni “inadempienti” di rilasciare nuove concessioni per i tratti di costa già affidati a gestori privati, senza perciò erodere ulteriormente la quota di spiagge libere.

Scajola ha ricordato che la Liguria “è una delle poche regioni d’Italia che investe 2,5 milioni per cura, ripascimenti, sicurezza, pulizia e superamento delle barriere architettoniche nelle spiagge libere”. Nonostante la quota minima del 40% stabilita per legge, nel 2018 la giunta regionale ha abbassato al 30% il requisito minimo per ottenere i contributi.