Savona, tutto pronto per il grande Capodanno in piazza con Enrico Ruggeri

Savona. E’ tutto pronto a Savona per il Grande Capodanno organizzato dal Comune di Savona con la sezione Entertainment del Gruppo Guatti e la direzione artistica dell’agenzia Eccoci Eventi. Il palco in piazza Sisto IV è stato allestito quasi completamente, mentre sono state definite le regole d’accesso nella zona del concerto.

L’area spettacoli, a partire dalle ore 21, sarà presidiata, come per le serate estive del Savona Downtown Music Festival, da varchi di entrata e uscita con personale di sicurezza per il monitoraggio della capienza, il pubblico potrà sempre entrare e uscire dall’area fino al raggiungimento della capienza massima.

Parcheggi

Nelle giornate del 31 dicembre e 1 gennaio i parcheggi di Piazza del Popolo (1000 posti) e quello di Via Piave (368 posti), entrambi a pochi minuti dal centro, sono gratuiti. Grazie alla collaborazione con Ata è previsto che i varchi in entrata e in uscita di questi due parcheggi siano aperti automaticamente a partire dalle ore 20 del 31 dicembre e fino alle ore 8 del mattino del 2 gennaio al fine di facilitare il flusso di auto, monitorando nel contempo il numero di posti occupati per garantire la massima capienza possibile per ciascuna area. Inoltre in occasione degli eventi di Capodanno, il Centro Commerciale Il Gabbiano del gruppo Coop Liguria mette a disposizione gratuitamente circa 300 parcheggi al piano superiore della struttura dalle ore 20 fino alle ore 2.30 del mattino. I parcheggi sono accessibili da via Vittime di Brescia.

Ordinanze

Attive le ordinanze anti-botti a partire dal pomeriggio del 30 dicembre fino al 1 gennaio compreso e il divieto di vetro e lattine dalle 21 del 31 dicembre alle 3 del 1 gennaio nell’area circoscritta tra Via Niella, Via Paleocapa, Via Gramsci e Corso Mazzini.

Il programma

La scaletta ricalcherà quella dei grandi eventi del passato dal grande successo, una squadra collaudata di professionisti dei grandi eventi. L’inizio della serata musicale, condotta da Luca Galtieri, sarà alle ore 22 con dj set con Fabietto Dj e Rudi Mas Dj. L’esibizione di Enrico Ruggeri avrà inizio invece alle ore 23, con l’interruzione per il classico conto alla rovescia e il brindisi, per poi ricominciare. Ci sarà poi una parte finale di nuovo con dj set dedicato al pubblico più giovane. Dicono gli organizzatori: “Oltre l’atteso concerto di Enrico Ruggeri stiamo preparando in modo particolare anche la prima parte della serata tra le 22 e le 23 e l’ultima, dopo l’esibizione dell’ospite d’onore. Saranno per tutti, come vuole la tradizione del Capodanno di Savona, ma soprattutto dedicata ai più giovani senza escludere alcun tipo di musica”.

Enrico Ruggeri, il cantautore milanese, classe 1957, è stato autore o interprete di molte delle più note e apprezzate canzoni italiane ed è stato anche autore della famosa “Mare d’inverno”, titolo della rassegna invernale del Comune di Savona che punta alla destagionalizzazione del turismo e che si concluderà proprio con il Capodanno. Cantautore, conduttore televisivo e radiofonico, autore di 32 album, ha vinto due volte il Festival di Sanremo: nel 1987 con “Si può dare di pi”ù con Umberto Tozzi e Gianni Morandi e nel 1993 con “Mistero”, aggiudicandosi inoltre per quattro volte il premio della critica.

Il Capodanno di Savona, con il concerto di Enrico Ruggeri risulta tra gli eventi di fine anno delle maggiori piazze italiane ed è presente nelle piattaforme web nazionali dedicate alla serata di Capodanno. “Abbiamo deciso di investire sulla serata di Capodanno con un grande nome per inserire Savona tra gli eventi per la notte di San Silvestro nelle maggiori piazze italiane. Chi verrà a trovarci da fuori troverà una città illuminata e accogliente, grazie a un progetto di installazioni luminose che valorizza Savona e il territorio. – ricorda Elisa Di Padova, vicesindaco e assessore agli eventi -. Ricordiamo che il nostro Capodanno, oltre a dare l’opportunità di creare indotto per le realtà produttive della città come negozi, bar e ristoranti, ha anche una forte valenza sociale. È uno spettacolo di grande livello offerto ai savonesi che, magari non hanno la possibilità di spostarsi da Savona oppure che decidono di trascorrere le feste in famiglia, ma è anche un regalo che abbiamo deciso di fare a chi arriva da fuori e magari grazie al concerto avrà la possibilità di scoprire le nostre bellezze”. La mezzanotte e l’inizio del nuovo anno aprirà per la città di Savona un 2024 particolarmente importante: sarà infatti l’anno della candidatura a Capitale italiana della Cultura.

L’evento finanziato in gran parte con il progetto di destagionalizzazione dei flussi turistici che ha ricevuto un contributo attraverso il FUNT (Fondo Unico del Turismo) è sostenuto anche da Vado Gateway, BCC Pianfei e Rocca DE Baldi, Profumerie Delle Piane e Cooperativa Bazzino.

L’offerta e le iniziative culturali per chi deciderà di trascorrere a Savona la fine del 2023 e l’inizio del 2024 non si esauriscono qui, sono infatti aperti i musei e mostre temporanee da non perdere che renderanno la visita in città ancora più interessante.

Cosa fare a Savona

Sabato 30 dicembre

ORARI MUSEI:

PINACOTECA CIVICA 9,30 – 13,00 ; 15,00-18,30

MUSEO DELLA CERAMICA 9,30 – 13,00 ; 15,00-18,30

MUSEO ARCHEOLOGICO NELLA FORTEZZA DEL PRIAMAR 10,30 – 15,30

COMPLESSO MUSEALE DELLA CATTEDRALE 10 – 12,30 e 15,30 – 18,00

MUSEO ALL ABOUT APPLE 14.30-17.30

Domenica 31 dicembre

ORARI MUSEI:

PINACOTECA CIVICA 9,30 – 17,30

MUSEO DELLA CERAMICA 9,30 – 17,30

MUSEO ARCHEOLOGICO NELLA FORTEZZA DEL PRIAMAR 10,30 – 15,30

COMPLESSO MUSEALE DELLA CATTEDRALE 10 – 12,30 e 15,30 – 18,00

MUSEO ALL ABOUT APPLE 9.30-12.30 (per info https://www.allaboutapple.com/)

LE MOSTRE APERTE 30-31 dicembre:

CONNEXXION

Festival diffuso di arte contemporanea “Per Essere Liberi. Tra Identità e Memoria”

Luoghi delle mostre:

PALAZZO DEL COMMISSARIO –> Mostra dei finalisti del concorso artistico nazionale ARTEAM CUP 2023

CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO –> Mostra: Frammenti. Atti di conservazione per un futuro di liberta’

Orari: martedì-venerdì 10.00-16.00; sabato e domenica 10.30-15.30 (lunedì chiuso)

MUSEO PERTINI – CUNEO: Mostra: Dialoghi intorno alla libertà

Orari: martedì-giovedì 9.30-13.30, sabato 15.00-18.00

A cura di ARTEAM CUP

Presepe di Assonautica 13 DICEMBRE – 7 GENNAIO

Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30

Sabato e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30

sede Assonautica – Lungomare Matteotti

A cura di: Assonautica Savona

Presepi nell’arte della ceramica 13 DICEMBRE – 6 GENNAIO

XLVIII edizione, mostra aperta dal giovedì alla domenica.

Torre del Brandale

A cura di: Ass. A Campanassa

Mostra “Pace in terra alle donne.. e agli uomini di buona volontà”

DAL 16 DICEMBRE AL 7 GENNAIO

Lo scopo della mostra è mettere in risalto la figura femminile nella vita quotidiana di un tempo, arricchendo le figure con poesie in dialetto. Orario dalle 16 alle 18.

A cura di: Luciana Scarone – Maura Montalbetti

Diocesi Palazzo Vescovile

Natale in Cattedrale e in Cappella Sistina DAL 18 DICEMBRE AL 2 FEBBRAIO

Tema: “Nasce un Bambino Speranza di Pace”

Orari: 10-12,30 e 16-18,30

Esposizioni di elaborati di Istituti comprensivi e scuole paritarie del territorio, della ceramista Delia Zucchi e associazioni di volontariato a sostegno delle fragilità.

Mostra museo della ceramica: “A Tavola con Rochester Square” (all’interno di Connexxion)

Dalle 9,30 alle 17,30

Maggiori informazioni per chi sceglierà di trascorrere qualche giorno a Savona in occasione di questi eventi e per visitare le bellezze della città sul portale turistico visitsavona@comune.savona.it