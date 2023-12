Savona, Russo: “Con l’acquisto del parcheggio del Sacro Cuore nuovo sottopasso per arrivare al Prolungamento”

Savona. “Con l’acquisto del parcheggio del Sacro Cuore ci sarà anche un sottopasso che consente di passare da Corso Colombo fino ai giardini del prolungamento“. Lo scrive in un post sulla sua pagina facebook il sindaco di Savona Marco Russo.

Aveva sollevato polemiche della minoranza la decisione di stralciare dal piano delle opere pubbliche (dove inizialmente era stato inserito) la realizzazione di una nuova passerella che da corso Colombo porta alla foce del Letimbro, passando a fianco della piscina Zanelli.

“Ritengo molto importante la creazione di questo collegamento”, ha precisato il sindaco e ricorda: “In un primo tempo avevamo previsto la possibilità di creare una nuova passerella in sostituzione di quella che esisteva un tempo. Recentemente, però, abbiamo preso in considerazione l’ipotesi di acquistare da Ata il parcheggio del Sacro Cuore, perché collocato in posizione strategica: vicino al mare, quindi utile per i bagnanti; di fronte alla piscina, quindi utile per gli utenti della piscina e gli spettatori della Rari Nantes; prossimo al centro, quindi fruibile da chi, provenendo da Ponente, può lasciare la macchina in prossimità del centro ottocentesco”.

“In questo modo, con un’operazione unica, si trova risposta a due esigenze: un parcheggio strategico e un passaggio pedonale lungo la foce del Letimbro, realizzato non attraverso una passerella ma grazie al sottopasso esistente. Stiamo parlando di una prospettiva non immediata ma alla quale stiamo lavorando. Voglio confermare però che è nostra intenzione creare il collegamento tra Corso Colombo e il Prolungamento”.