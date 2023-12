Savona, pranzo di Natale in parrocchia con chi è in difficoltà: torna l’iniziativa solidale della Comunità Sant’Egidio

Savona. A Natale, in tutto il mondo, le famiglie si riuniscono, comprano regali da scambiarsi sotto l’albero, apparecchiano la tavola per la festa: per chi non ha nessuno o è lontano dalla famiglia, questa festa – più di tutte le altre – diviene un giorno veramente triste. Per questo la Comunità Sant’Egidio organizzerà anche quest’anno il Pranzo di Natale.

“Desideriamo, proprio in questo giorno in cui Gesù nasce povero per la salvezza del mondo, ritrovarsi insieme come una grande famiglia, dove tutti si possano sentire a casa loro”, dicono.

Il Pranzo di Natale si svolgerà per il secondo anno presso i locali della Parrocchia di San Paolo, in via Giusti, e alla fine del pranzo ogni ospite riceverà un piccolo regalo il più possibile personalizzato.

“Accanto ai poveri – spiegano dalla comunità – si raccoglie anche tanta gente comune alla ricerca di un senso vero del Natale, diventato spesso solo un rito vuoto, che chiede di dare una mano, aiuta a preparare, a raccogliere ciò che è necessario o a servire il pranzo”.

La novità di quest’anno è l’apertura di un punto di informazione e raccolta e preparazione regali presso i locali generosamente concessi in via Crispi 43 a Lavagnola dalla Fondazione Iginio Delbuono e figli.

Il nuovo punto di raccolta sarà aperto fino a Natale tutti i martedì, sabato e domenica dalle 16 alle 18 e venerdì 22 dicembre dalle 15 alle 18. Sarà possibile portare oggetti per preparare i pacchetti dei regali (esclusivamente cose nuove, ad esempio sciarpe, guanti, cappelli, berretti, pile, torce, abbigliamento intimo da uomo, saponette, deodoranti, bagni schiuma in confezioni piccole, zainetti, calze, caramelle, cioccolatini, biscotti, plaid, borracce…) e generi alimentari per i pacchi spesa (qualsiasi genere purchè a lunga conservazione).

Sarà inoltre possibile contattare la Comunità e dare la propria disponibilità per aiutare a Natale e nei giorni precedenti.

Mercoledì 13 dicembre alle ore 21 presso la parrocchia di San Paolo, dove si svolgerà il pranzo di Natale, si terrà un incontro in preparazione al Natale con Sant’Egidio ad ingresso libero per quanti fossero interessati.