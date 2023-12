Savona, palazzo Gavotti senza ponteggi. Il sindaco: “Piazza Chabrol più attrattiva per cittadini e turisti”

Savona. E’ stata liberata dai ponteggi la facciata di Palazzo Gavotti a Savona che torna a mostrarsi, fresca di restauro, in tutta la sua bellezza.

Il Palazzo si trova nel cuore della città, il Museo ospita straordinarie collezioni che offrono un itinerario a tutto tondo nella storia dell’arte, dal Trecento ai giorni nostri e che ne fanno uno dei più importanti complessi museali italiani.

“Abbiamo fatto in modo che gli ultimi lavori, che sono durati più tempo del previsto, terminassero prima delle feste, perché piazza Chabrol fosse più attrattiva per i cittadini, ma anche per i turisti in visita a Savona tra Natale e Capodanno”, ha spiegato in un post sulla sua pagina Facebook il sindaco di Savona Marco Russo.

Per la fine lavori bisognerà aspettare ancora alcuni mesi: “In realtà – aggiunge ancora Russo – i lavori nel Palazzo non sono finiti al 100%, in primavera sarà necessario montare alcuni trabattelli per compiere gli ultimi interventi, ma saranno molto meno invasivi rispetto ai teli e ai ponteggi che hanno coperto la facciata di questo gioiello seicentesco per così tanto tempo”.