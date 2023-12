Savona, l’Associazione campeggiatori festeggia 50 anni di attività

Albissola Marina/Savona. La celebrazione del cinquantesimo anniversario della fondazione di “ACTI-Savona”, attiva nel settore del campeggio, attualmente presieduta da Aurora Bogliolo, ed il ricordo dei momenti più significativi della sua vicenda sino ad oggi hanno costituito il filo conduttore d’un caloroso incontro di oltre ottanta soci svoltosi sabato 16 dicembre al ristorante “La Rocca”, a Legino.

Il 13 ottobre 1973, davanti al notaio, era stata costituita la “Associazione Campeggiatori Turistici Italiani-ACTI-Savona Club Sportivo”, che si proponeva di “promuovere, senza fine di lucro, ogni possibile iniziativa nell’ambito dell’attività campeggistica intrattenendo all’uopo relazioni con enti pubblici e privati nonché con ogni possibile organizzazione in Italia ed all’estero”. Condividere la propria passione per vacanze in campeggio con tenda o, soprattutto, con roulotte era appunto allora l’obiettivo di dieci amici savonesi. Giuseppe Bolzoni presiederà il primo Direttivo, con consiglieri Carlo Enrico Benelli, Vincenzo Guidobono, Leonardo Ercolano, Benito Pirotto. Il primo raduno avrà luogo nello stesso anno a Savona nel campeggio ”Buggy”, seguiranno, nei due anni successivi, quelli al camping savonese “Charly” e poi i raduni in altri camping della Liguria; si attiveranno pure i primi raduni con le sedi ACTI di Piemonte e Lombardia; si avranno più avanti raduni ed eventi con altri Paesi, fra cui il “Rally Internazionale”, nel.1982, a Parigi.

Nel 1979 “ACTI-Savona” aprirà il primo rimessaggio, a Quiliano, e nel 1982 quello di Valleggia; sedi entrambe tuttora in funzione. Alla richiesta di aiuto per le popolazioni colpite, il 6 maggio 1976, dal terremoto in Friuli si risponderà con l’invio di centoventi roulotte, trenta delle quali acquistate con contributi di soci “ACTI Savona” e le altre novanta con quelli della popolazione del savonese, recatasi in massa presso una roulotte dell’associazione in piazza Mameli ed in altri punti di raccolta nel territorio. Analoga significativa risposta verrà data a fronte del terribile sisma che colpì l’Irpinia il 23 novembre 1980. La raccolta tra i soci di fondi per gli alluvionati dell’Emilia-Romagna rappresenta la più recente testimonianza del perdurare ad oggi di quel sentire.

Già nel 2003 “ACTI-Savona” aveva dato vita a Savona, nella “Sala rossa” del Comune, ad un convegno sul turismo itinerante; si farà in seguito promotore di altre iniziative su tale argomento, portatore di esigenze dei propri associati, fattore e strumento di conoscenze e rapporti con altre regioni e Paesi.

“ACTI-Savona” avvierà, in particolare, pure intese con amministrazioni pubbliche per la promozione di aree di sosta per roulotte e camper; l’esempio più recente di tale impegno è il fattivo rapporto con il Comune di Albissola Marina per la creazione dell’area pubblica di sosta camper aperta di recente a “Le Galaie”.

ACTI ha una propria sede a Savona ed in ciascuna delle altre province liguri; aderisce a “Confedercampeggi”, del cui Direttivo fa parte Ugo Stranieri, socio di “ACTI-Savona”. Raggruppano in Italia altri appassionati del campeggio anche “ACTI Italia” e la “Unione Club Amici”; più in generale risultano essere oggi oltre 340 in Italia le associazioni ed i club che, come quello di Savona, associano roulottisti e camperisti. Di questi e di altri dati e dei numerosi episodi della cinquantennale vicenda di “ACTI-Savona” si proporrà pure con una pubblicazione, con uscita prevista nel prossimo anno, a cura di Aurora Bogliolo, Carlo Enrico Benelli, Mario Cascella, Alfredo Chiappella, Federico Marzinot.