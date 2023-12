Savona, la polemica: “Venditori abusivi in Darsena, sono soggetti a controlli?”

Savona. Ancora polemiche sui venditori irregolari che arrivano in Darsena (tra la fine di via Paleocapa e il ponte mobile) a Savona in concomitanza dell’approdo delle navi da crociera in porto.

Una residente della zona racconta: “Il ponte che separa la Darsena dalla città è brulicante di persone che con scatole di cartone vendono mercanzie varie, da calamite a giochi per bambini. Sabato (9 dicembre) ne ho contati 12. Ostruiscono il passaggio e creano disagio a chi ha passeggini o a disabili con problemi motori. Che degrado e che tristezza. Ma possibile che non si possa fare in modo di dare un po’ di dignità a questa bellissima città in maniera definitiva?”

E conclude con un’ultima perplessità: “Ma questi signori, pagano il suolo pubblico che occupano per vendere e soprattutto le tasse (che paghiamo e che pagano i commercianti che rilasciano scontrini fiscali)?. Sono soggetti a controlli o sono esenti? Ai posteri l’ardua sentenza”.

Il comandante della polizia locale Igor Aloi replica: “Siamo a conoscenza del problema e interveniamo regolarmente. In questi casi di procede con il sequestro della merce e la sanzione da 2500 euro”.