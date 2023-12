Savona, la Fipe-Confcommercio incontra il Questore: “Sicurezza e attenzione alle imprese del territorio”

Savona. Nella giornata di domani, martedì 5 dicembre, la Fipe-Confcommercio della provincia di Savona incontrerà il Questore di Savona Alessandra Simone. Un incontro fortemente voluto dall’associazione di categoria dei Pubblici esercizi, per fare il punto della situazione sul tema sicurezza e sulle attenzioni che il territorio richiede.

“Ringraziamo il Questore per la disponibilità e per l’attenzione che ha sempre mostrato per la nostra categoria. Un confronto diretto e attento ci aiuterà a veicolare meglio le attenzioni verso le nostre imprese, per sviluppare ancora con maggiore forza il valore della nostra offerta per la città di Savona”.

La delegazione sarà composta dal presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra, dal presidente provinciale Fipe-Confcommercio Savona Carlomaria Balzola, oltre a Tiziana Borreani in qualità di vice presidente provinciale Fipe-Confcommercio e Al delegato comunale Maurizio Di Adamo.