Savona, incidente all’ingresso dell’A10: auto ribaltata con 4 persone a bordo

Savona. Incidente stradale, questa mattina, pochi minuti dopo le 7,30, allo svincolo A10 a Savona, in direzione Ventimiglia.

Stando a quanto riferito, per cause ancora da accertare, un’auto con 4 persone a bordo si è ribaltata.

Immediato l’allarme. Sul posto: vigili del fuoco, polstrada, 3 ambulanze (croce verde di Albisola, croce bianca e croce rossa Savona) e l’automedica del 118.

Nonostante il grande spavento, per fortuna le ferite degli occupanti del veicolo sono risultate meno gravi del previsto: 3 le persone accompagnate in ospedale, tutte in codice giallo, 2 all’ospedale San Paolo di Savona e una all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.