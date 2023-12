Savona, il 3 dicembre in piazza Sisto la manifestazione “No alla guerra e al massacro di civili in Palestina” di Italia Unita-Stop Europa

Savona. E’ in programma domenica 3 dicembre alle 15.30 in piazza Sisto a Savona la manifestazione “No alla guerra e al massacro di civili in Palestina” promossa da Italia Unita-Stop Europa per dire “basta alla guerra e al massacro di civili in Palestina”. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con movimenti politici e associazioni.

Durante la manifestazione, “si parlerà della situazione socioeconomiche e politiche dell’Italia – spiegava qualche giorno fa il presidente nazionale Francesco Nappi – di pensioni, sanità, lavoro, bambini e dell’aumento della sottrazione dei minori alle famiglie con dubbie operazioni di legalità da parte di tribunali e assistenti sociali nel Paese. Chiedo agli italiani di essere presenti in tanti perché è una manifestazione popolare e non politica e invito le comunità palestinesi ad essere presenti per far sentire la loro voce. Vogliamo giustizia, lavoro e sovranità”.

“Si parlerà delle manipolazioni comunicative intraprese dai media in accordo con la politica. Basta tifo da bar dello sport e divisioni tra la popolazione. Ora è il momento di unire e mandare a casa questa sinistra e questa destra. Domenica verrà presentato un progetto di coalizione vera”.

Aggiunge Nappi: “Proseguirò con il mio lavoro, nonostante pressioni politiche e minacce ricevute via social, cosa per cui abbiamo già sporto denuncia. Vietato arrendersi. ‘Donati il futuro’ è il motto della nostra lotta al sistema”.