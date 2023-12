Savona, il 12 e 14 dicembre Open Day per l’istituto Boselli-Alberti

Savona. Due gli Open Day previsti nei prossimi giorni per l’istituto Boselli-Alberti di Savona: martedì 12 dicembre dalle 17:30 alle 19:30 per indirizzo AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) e Tecnico per il Turismo; giovedì 14 dicembre dalle 17:30 alle 19:30 per indirizzo Cat (Costruzioni, Ambiente, Territorio).

Un appuntamento per conoscere l’offerta formativa dell’ISS Boselli -Alberti di Savona, far incontrare famiglie e insegnanti e orientare i genitori nella scelta, in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2024-2025.

Nella settimana successiva seguiranno anche attività laboratoriali: lunedì 18 dicembre, laboratorio di arredo di interni, dalle 16:30 alle 18:30 (per indirizzo CAT); martedì 19 dicembre, laboratorio di matematica, quando la matematica incontra l’economia, dalle 15:30 alle 16:30 (per indirizzo AFM/Turismo).