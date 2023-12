Savona, i maestri artigiani del territorio si raccontano al centro commerciale “Il Gabbiano”

Savona. Passeggiare all’interno del Gabbiano di Savona e ammirare i manufatti dei maestri artigiani savonesi, sulla scia di creatività e gusto. E’ successo oggi con Botteghe della Liguria edizione 2023, un progetto organizzato da CNA Savona che ha unito per la prima volta le realtà del centro commerciale savonese con le botteghe dei maestri artigiani.

Per tutto il giorno c’è stata la possibilità di incontrare fabbri, ceramisti, falegnami, artisti del vetro che hanno raccontato la loro storia e il loro lavoro. Nonché l’opportunità di degustare salumi, amaretti del Sassello, Chinotto di Savona e altri prodotti tipici.

“Abbiamo ideato insieme un evento che ha dato la possibilità di conoscere da vicino prodotti, professionalità e segreti di alcuni mestieri – commentano Matteo Gallieri, direttore del Centro Commerciale Il Gabbiano, e Matteo Sacchetti, direttore provinciale CNA Savona -. Gli artigiani hanno dato vita ad un mostra di grandissima qualità. In tanti si sono fermati agli stand con domande e richieste su come nasce un prodotto e comprendere il lavoro e le professionalità che ci sono dietro. Portare l’artigianato in un luogo particolare come un centro commerciale è risultata una scelta vincente, un modello di diffusione della cultura artigianale che cercheremo di ripetere al più presto”.