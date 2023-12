Savona, i carabinieri intensificano il controllo del territorio in vista di Natale: due arresti

Savona. In vista delle imminenti festività natalizie, il comando provinciale dei carabinieri di Savona ha predisposto un’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, in particolare nel Comune di Savona. L’attività prevede l’impiego flessibile di pattuglie a piedi nel centro cittadino, nei vari orari della giornata, alternate ai tradizionali servizi automontati con posti di blocco nei punti sensibili della città e nelle arterie stradali principali.

Negli ultimi giorni, con questa modalità operativa sono stati impiegati circa 70 carabinieri della compagnia di Savona. I militari hanno identificato complessivamente 354 persone e controllato 226 veicoli.

Durante lo svolgimento dei servizi, cinque persone sono state segnalate alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, mentre sono state arrestate due persone: un giovane italiano per evasione, poiché seppur sottoposto al regime degli arresti domiciliari per un furto in abitazione commesso nell’estate scorsa, veniva sorpreso all’esterno della propria abitazione; un 30enne italiano destinatario di un ordine di carcerazione, ritenuto responsabile di vari reati contro il patrimonio commessi dal 2015 al 2020, per cui dovrà scontare la pena di un anno di reclusione.

Questi servizi confermano l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri per le attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, senza tralasciare un’intensa e proficua azione informativa e investigativa: lo dimostra ulteriormente l’operazione conclusa nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Savona, che hanno portata a termine un’importante ed articolata indagine che ha portato all’arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla locale autorità giudiziaria, di quattro persone ritenute responsabili di almeno 20 furti in altrettanti esercizi commerciali nel periodo agosto/ottobre 2023.

Il controllo capillare del territorio da parte dei reparti del comando provinciale carabinieri di Savona continuerà e sarà intensificato nel periodo delle festività natalizie.