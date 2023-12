Savona, grossa perdita d’acqua nella notte tra corso Svizzera e via Rinaldo Negri: intervento dei vigili del fuoco

Savona. Una grossa perdita d’acqua è avvenuta nella notte a Savona.

È successo tra l’1 e le 2, tra corso Svizzera e via Rinaldo Negri ed è stato necessario l’intervento dei pompieri.

Sono state numerose le chiamate ricevute dai vigili del fuoco. Stando a quanto riferito l’acqua è fuoriuscita con forte pressione, al punto da danneggiare anche alcune porzioni di asfalto.

L’intervento per la messa in sicurezza è durato circa un paio d’ore. Ora la palla passa ad acquedotto e Comune per capire le cause e porre rimedio al problema.