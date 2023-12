Savona, FdI: “Il campo nomadi è sicuro e a norma? L’amministrazione applichi il regolamento”

Savona. “L’amministrazione applichi il regolamento per la gestione del campo nomadi della Fontanassa”, lo chiedono i consiglieri di Fratelli d’Italia Massimo Arecco e Renato Giusto che hanno presentato una nuova interpellanza sul tema, nella quale interrogano il sindaco sulla sicurezza degli impianti presenti nell’area.

“Nei giorni scorsi – dichiarano – si è appreso dai quotidiani che sarà messa in sicurezza l’impiantistica elettrica, ma nulla si evince in merito alle restanti problematiche di sicurezza dell’impiantistica antincendio, lo smaltimento delle acque, l’eventuale presenza di bombole del gas e di materiale infiammabile”.

“Attualmente l’area è urbanisticamente destinata a parcheggio pubblico”, ricordano Arecco e Giusto che poi sottolineano: “Da tempo immemore è stata sollevata la necessità di installare i contatori dell’acqua affinché venisse regolarizzato il pagamento delle utenze. Il nuovo regolamento del campo nomadi prevede che gli abitanti della zona debbano ‘provvedere al diretto pagamento dei consumi delle utenze della piazzola assegnata in base ai contratti direttamente stipulati dagli autorizzati’”.

“In attesa che l’attuale amministrazione applichi il regolamento per la gestione dell’area, chiediamo al sindaco di fornire specifiche garanzie che, ad oggi, l’area utilizzata dalle famiglie che vi risiedono è sicura dal punto di vista della sicurezza della totalità degli impianti presenti, compreso l’integrale rispetto delle norme per l’antincendio dell’intera area e circa il regolare posizionamento e utilizzo di eventuali bombole per il gas”. Da Fdi chiedono garanzie anche “sulla regolarità degli scarichi presenti e sul fatto che l’area sia sicura e a norma dal punto di vista igienico e del superamento delle barriere architettoniche”.

Tra le richieste anche quella di fornire “un dettagliato aggiornamento circa l’avvenuta, o meno, regolarizzazione degli allacci dell’acqua e l’importo eventualmente dovuto per quanto fino ad oggi erogato dall’acquedotto”.

“Deve inoltre essere chiarito a chi – società, ente, azienda, soggetti privati – sia attualmente in carico il pagamento della, o delle, utenze”, concludono Arecco e Giusto.