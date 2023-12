Savona. Il rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, l’ex comandante dei carabinieri di Albenga Sergio Pizziconi, il presidente dell’Aned di Savona-Imperia Simone Falco, il direttore organizzativo del Meeting di atletica di Savona Marco Mura, l’ex sindaco di Garlenda Domenico Romano, il presidente della Croce Verde di Albisola Vilderio Vanz, il luogotenente della Guardia di Finanza Sebastiano Buscema e il luogotenente dei carabinieri Raffaele Uselli.

Sono questi gli otto “savonesi emeriti” che oggi pomeriggio, presso la Sala della Sibilla sulla Fortezza del Priamar, hanno ricevuto dal prefetto di Savona Enrico Gullotti le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferite dal presidente della Repubblica.

Istituito con la legge numero 178 del 3 marzo 1951 e reso operativo nel 1952, l’Ordine al Merito della Repubblica è nato con lo scopo di “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Federico Delfino ha ricevuto la benemerenza di “Commendatore”. Per lui, autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, il titolo è arrivato per il suo ruolo negli studi energetici condotti dal Campus di Savona, di cui è stato per anni prorettore.

Titolo di Cavaliere, invece, per il tenente colonnello Sergio Pizziconi (premiato per la sua azione al comando dei carabinieri di Albenga, attualmente in servizio preso il centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Genova), Simone Falco (premiato per la sua attività di presidente di Aned), Marco Mura (che oltre ad essere direttore organizzativo del Meeting internazionale di atletica leggera “Città di Savona” è Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso la Polizia Stradale di Savona) e Domenico Romano (già sindaco di Garlenda e fondatore della locale Pro Loco, è presidente onorario e membro di diritto del consiglio direttivo del Fiat 500 Club Italia e ha contribuito all’apertura del Museo della 500).

Premiati anche Vilderio Vanz (che oltre a essere presidente della Croce Verde di Albisola è professore a contratto presso la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Genova), Sebastiano Buscema (luogotenente Carica Speciale, capo della Sezione Personale, Affari Generali e Protezione Sociale del comando provinciale della Guardia di Finanza di Savona) e Raffaele Uselli (Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, attualmente comandante della stazione di Santo Stefano Belbo).