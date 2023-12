Savona, ceramica e i macachi tornano protagonisti a Santa Lucia

Savona. Si rinnova per il terzo anno l’appuntamento con la ceramica della tradizione natalizia grazie grazie a un lavoro a quattro mani di Confartigianato Savona e l’assessore savonese alla cultura Nicoletta Negro.

Santa Lucia segna nel cuore dei savonesi l’avvio delle feste: è quella giornata che per molti è dedicata ai dolci e all’acquisto degli addobbi natalizi. A mantenere vivo lo spirito, torna per il terzo anno, lo stand allestito e curato dall’Associazione Ceramisti Albisola che sarà posizionato sotto i portici di via Paleocapa.

Non solo palline decorate a mano e addobbi natalizi, ma sarà possibile ammirare anche i tradizionali Macachi, statuine del presepe in terracotta con una lunga storia tra Savona e le Albisole, grazie a Macachi Lab, realtà che porta avanti la tradizione del presepe popolare.

“Tre anni fa ho voluto fortemente riportare la ceramica e i Macachi in città durante la fiera di Santa Lucia e possiamo affermare che ormai sono una presenza fissa, una garanzia per i visitatori che vogliono portare nelle loro case con i simboli della tradizione savonese. La cultura, mai come quest’anno, è al centro della proposta studiata dall’amministrazione per le feste e lo spazio dedicato all’artigianato della ceramica non poteva di certo mancare. Un grazie all’Associazione Ceramisti e Macachi Lab per l’immutata fiducia e partecipazione” commenta l’assessore alla cultura Nicoletta Negro.

“Confartigianato, tramite la sua manifestazione Stile Artigiano, ha raccolto la sfida dell’amministrazione e oggi è un appuntamento atteso dagli operatori e non solo. Gli artigiani dell’Associazione Ceramisti in questi anni sono stati veri e propri narratori: hanno raccontato con entusiasmo le lavorazioni, la storia dei macachi, le modalità di creazione delle produzioni esposte, trasferendo ai clienti il valore del loro lavoro. Sono stati un tramite di cultura e di tradizioni che mantengono viva l’identità del nostro territorio” conclude Fulvia Becco, direttore di Confartigianato Savona.