Savona, a Palazzo Nervi la mostra dedicata ai “La storia, le capacità e le tradizioni dell’Aeronautica Militare nei suoi primi 100 anni”

Savona. Lo scorso 7 dicembre, alla presenza delle autorità politiche e militari della Provincia di Savona, ha avuto luogo la celebrazione del centenario dell’Aeronautica Militare Italiana ospitando un’ iniziativa di grande interesse storico.

L’esposizione fa parte di un percorso iconografico iniziato presso il complesso del Vittoriano a Roma e giunto a Savona dopo le tappe in altre numerose città italiane.

La mostra si compone di una serie di 30 pannelli che ripercorrono il percorso evolutivo compiuto dall’ Aeronautica Militare nel suo primo secolo di vita, dalla sua fondazione ai giorni nostri, nel corso del quale si è progressivamente avvicinata al territorio e al cittadino, basti pensare al servizio meteo che ogni giorno entra nelle case degli italiani, al servizio di trasporto organi per i trapianti, alla ricerca e soccorso in caso di persone disperse senza dimenticare l’attività del rimpatrio di italiani coinvolti all’estero in scenari di guerra o eventi pericolosi.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Savona presieduta da Giuseppe Ottonello, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Savona. Nei suoi cento anni di vita, l’Aeronautica Militare è stata protagonista dei più delicati impegni ai quali è stata chiamata a partecipare dalle Istituzioni. Oggi lo è anche nel campo della ricerca tecnologica che ne aumenta la capacità di operare in ogni dimensione. Per questo motivo, il binomio memoria e futuro, storia e cultura, trovano una straordinaria sintesi nella mostra allestita presso l’iconica Sala Nassyria dal nome così evocativo in questo particolare periodo di scenari di guerra quasi a rimarcare l’importanza per il paese di poter fare affidamento sul sistema di sicurezza e protezione offerti dalla nostra Aeronautica Militare.

L’allestimento espositivo ripercorre, attraverso 30 pannelli tematici e tavole grafiche, i primi 100 anni dell’Aeronautica Militare, rappresentandone visivamente gli eventi e i fatti più significativi, partendo dalle sue origini, dalle gesta eroiche dei pionieri dell’aria e dalle visioni dei primi teorici della navigazione aerea, fino ad arrivare ai giorni nostri e alle nuove sfide: una struttura espositiva lineare che racconta le tappe fondamentali del progresso tecnologico e scientifico in campo aeronautico e spaziale, lo sviluppo del mezzo aereo e l’incremento delle capacità operative di una Forza Armata moderna, proiettata verso il futuro e sempre più vicina alla collettività, con i propri servizi e attività quotidiane.

Sono intervenuti: il prefetto di Savona Enrico Gullotti; il questore di Savona Alessandra Simone; il comandante dei Carabinieri Vincenzo Barbanera; il comandante della Guardia di Finanza Aldo Noceti; il comandante della Capitaneria di Porto Giulio Piroddi; in rappresentanza dell’Aeronautica Militare il comandante del distaccamento di Capo Mele tenente colonnello Giovanni Chimienti.

La mostra rimarrà aperta sino alle 16 del giorno 14 dicembre.