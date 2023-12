Sat, i sindacati chiedono un incontro a Olivieri: “Con osservazioni dell’Agcm a rischio l’affidamento”

Savona. “La notizia del parere di illegittimità della AGCM in merito all’affidamento del servizio di gestione rifiuti per il bacino provinciale Savonese in favore di SAT S.p.A., ci preoccupa. Dal momento che si riteneva definitivamente concluso il lungo e tortuoso percorso che ha portato alla definizione dei bacini savonesi nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa, ma che alla luce dei rilievi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pare essere a rischio“. Lo dicono le organizzazioni sindacali savonesi che “per avere chiarimenti sulla vicenda e possibili sviluppi futuri” hanno chiesto un incontro al presidente della Provincia.

Il presidente Pierangelo Olivieri ha rassicurato e ha riportato il contenuto della risposta inviato all’Autorità: “L’affidamento a Sat segue i profili di economicità e efficacia. Abbiamo approfondito la questione e confermo che abbiamo tutti gli elementi per ritenere legittimo il percorso e la delibera”. Ha poi evidenziato che la scelta porta a un risparmio: “Procedendo con l’house una parte degli investimenti sono ridotti e contenuti grazie all’acquisizione delle disponibilità già in capo dei singoli comuni come mezzi, spazi e aree capannoni”.

A metà ottobre è stato ufficialmente siglato in Provincia il contratto per l’affidamento a Sat del servizio provinciale di gestione integrata del servizio di raccolta rifiuti urbani. Si tratta del contratto quadro della durata di 15 anni, al quale faranno riferimento i 65 contratti che ogni Comune siglerà per la gestione del servizio nel proprio territorio.

Sono compresi 65 comuni, è esclusa Savona dove è avvenuto il passaggio a Sea-s. Il servizio sarà affidato a Sat per 15 anni per un costo di 800 milioni di euro.