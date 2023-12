Sanremo, ecco i big: dopo 30anni tornano in gara i Ricchi e Poveri. Attesa per il nuovo brano di Annalisa

Liguria. E’ partito il conto alla rovescia per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, l’attesissima vetrina della musica italiana che ogni anno trova vecchi e nuovi protagonisti e genera dibattito, polemiche e attese. Questa edizione, che inizierà il prossimo 6 febbraio, con la finale prevista sabato 10, vede Genova e la Liguria nuovamente protagonisti. E questa volta non solamente per la cornice.

Tra i big, infatti, saranno presenti anche i genovesi Ricchi e Poveri, pronti, dopo 30 anni dall’ultima partecipazione al concorso, ad affrontare la loro 13esima edizione del festival da partecipanti. La recente scomparsa di Franco Gatti, quindi, non ha dissaldato l’intesa del gruppo, che nella sua storia ha venduto oltre 22 milioni di dischi in tutto il mondo, ma anzi, ha dato nuovi stimoli ad un progetto che ha saputo attraversare la storia della musica italiana, scrivendola.

E poi ci sarà la savonese Annalisa, nata e cresciuta in Val Bormida, e che nonostante la giovane età ha già una lunghissima carriera alle spalle, con diversi successi che l’hanno resa celebre e amata dai fan di tutto il paese. “Bellissima” è sicuramente uno dei suoi singoli di maggior successo, diventato presto un vero patrimonio ligure. C’è grande attesa per la sua performance sanremese.

Ma ecco l’elenco di tutti i big che saranno presenti in gara: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa e Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi e poveri.

“Sono realmente i miei superospiti, i reali protagonisti del Festival – ha detto Amadeus, direttore artistico del Festival durante la presentazione alla Rai – Non vedo l’ora che sia il 6 febbraio per farli ascoltare a tutti”.

Il numero dei big in gara è stato portato a sorpresa da 23 a 27, con una modifica al regolamento del Festival. Il totale dei concorrenti sarà 30: gli ultimi tre artisti si conosceranno dopo la gara di Sanremo Giovani, in programma il 19 dicembre in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò della Città dei Fiori.