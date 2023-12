Sanità, Fp-Cgil Liguria: “Ritirare subito emendamento su servizio intramoenia”

Liguria. “Il Bilancio di previsione Regione Liguria 2024-2026 contiene al suo interno un emendamento che permetterebbe ai medici dipendenti del Servizio Sanitario Regionale in regime di intramoenia di prestare servizio in strutture sanitarie private, anche se solo parzialmente accreditate con il Servizio Sanitario Regionale, in aperto conflitto con la Legge 412/’91, art. 4 che vieta a questi professionisti di lavorare in strutture diverse da quella pubblica di appartenenza”.

Così la Fp Cgil Liguria e la Fp Cgil Medici e Dirigenti Sanitari sul provvedimento relativo alla sanità.

“Esiste infatti un vincolo di esclusività contrattuale con l’Azienda o Ente pubblico presso cui i medici in regime di intramoenia lavorano, volto a privilegiare il loro servizio nel Sistema Sanitario Regionale. Un emendamento del genere rappresenta una pericolosissima deriva ai danni del sistema pubblico oltre che un enorme regalo al privato mascherato da soluzione per abbattere le liste d’attesa”.

Secondo Fp Cgil Medici e Dirigenti Sanitari “il rischio è quello di innescare un grave conflitto di interessi che permettendo di aggirare il vincolo di esclusività crei vuoti sempre maggiori di personale e prestazioni all’interno delle strutture del Servizio Sanitario regionale”.

“E’ assurdo nelle condizioni di estrema carenza in cui versano gli Ospedali varare una norma che permetta ai medici di quelle strutture in sofferenza di andare a lavorare altrove. L’unica soluzione per abbattere le liste d’attesa e migliorare l’offerta sanitaria regionale è quella di potenziare sempre più ospedali e territorio, non certo favorire il guadagno delle strutture private permettendo loro di sottrarre medici dal pubblico”.

“Chiediamo l’immediato ritiro di un tale emendamento in contrasto con la legge dello Stato. In caso contrario questa organizzazione sindacale si riserva di agire nelle sedi più opportune” concludono le sigle sindacali.

“Appoggio in toto le critiche sollevate oggi da Fp Cgil Liguria e Fp Cgil Medici e Dirigenti Sanitari – commenta Gianni Pastorino, capogruppo in Consiglio Regionale di Linea Condivisa – L’ho detto anche in Consiglio Regionale settimana scorsa, l’art. 44 del Dl 167 rappresenta una vera e propria vergogna nella legge di Bilancio e proprio per questo ho votato espressamente contro a tale articolo, come del resto a tutta la Legge di bilancio”.

“A mio giudizio tale articolo è in aperto conflitto la legge 412 del 1991 che pone il divieto a questi professionisti e professioniste di lavorare in strutture diverse da quella pubblica di appartenenza. Non si può derogare a un vincolo di esclusività contrattuale con l’Azienda o l’Ente Pubblico in cui questi professionisti e professioniste sanitarie lavorano in regime di intramoenia. Si crea un conflitto di interessi che peraltro si scontra anche con il vincolo di esclusività della prestazione che deve avere il dipendente pubblico”.

“Qualora l’articolo non fosse abrogato, come gruppo regionale di Linea Condivisa, non esiteremo ad agire anche giuridicamente nelle sedi più opportune” conclude Pastorino.