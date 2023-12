Sanità e liste d’attesa, scontro Toti-sindacati. Il PD: “Attacco del governatore alla Cgil di Savona ingiustificabile”

Liguria. Prosegue lo scontro a distanza tra il governatore ligure Giovanni Toti e i sindacati (Cgil Savona in particolare) sul tema della sanità. Nei giorni scorsi il sindacato savonese aveva lanciato un attacco durissimo al presidente ligure, con particolare riferimento alla situazione delle liste d’attesa in Asl2: “Prendendo in esame 14 prestazioni dal 2019 al 2023 si assiste ad un aumento percentuale dei tempi di attesa del 92.9% il più alto di tutta la Regione. In provincia servono più servizi e meno slogan, con Toti la situazione è precipitata”, avevano fatto sapere dalla Cgil savonese.

Immediata la replica del presidente ligure, secondo il quale “la Cgil Savona fa politica, opponendosi a tutti è diventato il sindacato della decrescita e del regresso”.

A difesa del sindaco provinciale, si è schierato invece il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello: “Dopo aver attaccato i sindaci, gli enti locali, gli amministratori e chiunque disapprovi il suo modo di gestire la Regione, ora Toti attacca anche la Cgil di Savona, rea di mettere in evidenza i problemi e le criticità della Sanità ligure, che però sono sotto gli occhi di tutti. Nessuna mistificazione della realtà, come invece vorrebbe far credere il Presidente. Toti continua a parlare di una Liguria come fosse il Paese dei Balocchi, dove tutto funziona benissimo, dove basta il sole, il mare e il clima per attrarre le persone anche se poi per curarsi bisogna aspettare mesi, se non anni, e dove l’ascolto dei territori è stato completamente azzerato in nome di un’imposizione dall’alto che a Savona sta mostrando tutto il suo fallimento. Forse Toti vive su Marte e non in Liguria, se no si accorgerebbe di come vanno realmente le cose nella nostra Regione e invece di trovare giustificazioni cercherebbe soluzioni”.

“Nell’attacco alla Cgil – prosegue Arboscello – Toti cerca ancora una volta di spostare il bersaglio e invece di fare tesoro delle critiche, per migliorare una situazione che definire critica è un’eufemismo, sposta l’attenzione sulla Sanità nazionale. Sia lui che Gratarola parlano delle Liste d’attesa come un problema di tutta l’Italia: una mezza verità, perché i numeri dimostrano che è la Liguria a non essere riuscita a mettersi in pari e a recuperare, nonostante tutti i fondi nazionali e regionali aggiuntivi, altre Regioni hanno fatto meglio e sono riuscite a colmare il gap anche usando meno fondi. Così mentre gli altri migliorano le prestazioni, noi peggioriamo”.

“La Cgil – conclude Arboscello – ha tutto il diritto di denunciare senza essere accusata di far politica, come sindacato deve essere libero di esprimere le proprie critiche, sta alle forze politiche accoglierle e farne tesoro, invece di alzare muri. Ma a Savona Toti ha ormai dichiarato guerra, per lui è la provincia da penalizzare e dove imporre scelte dall’alto”.