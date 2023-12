San Francesco Loano. Atteso tesseramento e annuncio per Gioele Ponzo

Loano. Il portale della LND sembra aver creato non pochi problemi alle società in queste ore di calciomercato. Il tesseramento dei giocatori è quindi rallentato a causa di questo problema.

Ne è una prova, in casa San Francesco Loano, la situazione legata all’arrivo di Gioele Ponzo. L’esterno classe 2002 ex Cairese, Finale e Pietra Ligure, con il quale ha vinto la Promozione lo scorso anno, è solamente in attesa di essere tesserato dai rossoblù. Ma comunque lo so vede già in gruppo con i suoi nuovi compagni, sia in allenamento sia durante la cena di squadra (come mostra lo scatto proveniente dalle pagine social del sodalizio).

Per l’attuale capolista del campionato si tratta di un operazione che va a dare ancora più spinta e sostanza alle corsie laterali. Resta solo da capire quando verrà annunciato, ma Ponzo sta per essere il primo colpo dicembrino dei loanesi. Domani pomeriggio all’Ellena, intanto, il delicato scontro diretto al vertice con la Sestrese.