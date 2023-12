Sabazia Pallavolo, coach Andreis analizza l’inizio di stagione: “Siamo un cantiere aperto, bello allenare ragazzi che grande voglia di migliorare”

Vado Ligure. Un nuovo progetto per una stagione sportiva volta alla crescita dei singoli. È una Sabazia Pallavolo fortemente rinnovata e futuribile la squadra che quest’anno si è posta l’obiettivo di ripartire dopo la bruciante mancata promozione dello scorso anno.

Al termine del match disputato contro Fas Albisola Pallavolo, coach Alberto Andreis ha analizzato la gara parlando anche degli obiettivi societari: “È stata una partita impegnativa giocata contro una squadra solida. Sapevamo che sarebbe stata una gara tosta, va dato merito a loro che hanno giocato una partita compatta. Noi rispetto all’anno scorso abbiamo scelto una linea più giovane con innesti nuovi. Dobbiamo lavorare, la squadra ha meno punti di riferimento e contro formazioni più attrezzate i punti ancora da risolvere si vedono di più. Siamo un cantiere aperto. È bello allenare questi ragazzi, hanno voglia di migliorare”.

Sei punti in sei partite è il bottino ottenuto fin qui da Sabazia Pallavolo in campionato. L’intervistato è tornato sulla beffa sofferta al termine della scorsa stagione: “È stato difficile digerire questo tipo di delusione. Sono cose che capitano nello sport. A livello di società abbiamo scelto di non ripetere la linea volta al selezionare giocatori già pronti. Abbiamo voluto dare spazio ai giovani cercando di lavorare con il nostro settore giovanile”.

Infine Andreis ha concluso dichiarando: “Questo percorso non è immediato, serve pazienza ed è uno sforzo non indifferente per la mentalità dei ragazzi. Dobbiamo pensare al futuro della società e ai benefici che deriveranno da questa scelta”.