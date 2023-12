Sabato 9 dicembre a Savona fiaccolata per la Palestina

Savona. Sabato 9 dicembre, con partenza da piazza Pertini alle 17, è in programma la fiaccolata per la Palestina organizzata dai ragazzi di Posto in prima fila in un nuovo mondo possibile e da Savona Disarmo.

Il corteo farà il giro della città: “Denunciamo il massacro della popolazione palestinese. Porta la tua luce e cammina con noi per gridare ‘cessate il fuoco'”, si legge nella locandina della manifestazione.

“Ci scusiamo per il disagio che potremmo creare alla circolazione natalizia delle auto, ma stare sotto le bombe è peggio”.