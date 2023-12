Ronde a Celle per segnalare i ladri: un gruppo di cittadini monitora il territorio di notte

Celle Ligure. “Brasi, Boschi, Ferrari, Natta, Pecorile”. Girano di notte, da sabato scorso. A una certa ora, quando è buio, si vedono. Un gruppo di cittadini che sperano, con la loro presenza e in totale sicurezza, di disturbare e allontanare i malviventi e, in questo caso, avvertire subito il 112. Anche a Cassisi e alla Costa. Per segnalare alle forze dell’ordine presenze sospette.

“Per evitare di finire come lo scorso anno con una serie infinita di furti” rimarcano. In effetti tra la fine di novembre e dicembre del 2022, proprio a Cassisi e ai Piani, sono state saccheggiate moltissime abitazioni. Lo avevano detto a IVG.it. E così hanno fatto e stanno facendo. Senza perdere tempo. Dal giorno successivo al furto di via Sanda. Dal giorno successivo all’introduzione, muniti di mazza, in una proprietà privata, ai Ferrari. Massimo livello di guardia.

C’è rabbia, anche nelle parole di chi si è ritrovato la casa sotto sopra e, da quella sera, non ha più dormito in casa per la paura e sta disinfettando tutto, oltre che mettere a posto l’appartamento. Lo intervistiamo. “Non mi fido. Sono tre giorni che pulisco da ogni parte, mentre lavo e cerco di riordinare – ci racconta – Ho buttato via tutto quello che c’era nel frigo, perché non so che cosa hanno fatto e toccato delle nostre cose. Sto disinfettando ogni oggetto e non me la sento di dormire lì – sottolinea con grande amarezza – Sono andati a rovistare anche nella biancheria che era in lavatrice, pronta per il lavaggio”.

C’è paura. Anche nella collina opposta dove, se non fosse suonato l’allarme, ci sarebbe stato da scrivere di una nuova razzia. E così si gira per il paese. Le frazioni, il centro, i Piani.

Oggi è una bella giornata ma il buio tornerà presto. Potenziate le pattuglie delle forze dell’ordine.