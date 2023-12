Roccavignale, tutto pronto per il presepe vivente: si parte il 22 dicembre

Roccavignale. Dopo tanta attesa, domani (22 dicembre) sarà il giorno della prima serata del Presepe Vivente di Roccavignale, edizione 2023.

Il borgo di frazione Strada sarà aperto dalle 19,30 con gli spettacoli, le taverne e le botteghe artigiane, in attesa dell’inizio della sacra rappresentazione previsto per le 21,30.

Tra i gruppi di intrattenimento ci saranno: gli sputafuoco e il fachiro “Damnio Fulgor”, la danzatrice del ventre “Anbar”, i figuranti storici dell’Ordine del Gheppio, il gruppo dei Trottolai di Roccavignale e il gruppo storico di falconeria “Il Mondo nelle Ali”, gli zampognari e gli allievi della Scuola di Ballo “Atmosfera Danza” di Gabriella Bracco. Gli spettacoli si svolgeranno in momenti diversi della serata a partire dalle 20 e fino alle 22,30 circa.

Oltre agli spettacoli, il borgo sarà animato dalle botteghe artigiane con dimostrazione di antichi mestieri in varie ambientazioni suggestive e dalle taverne che serviranno da mangiare e da bere per tutta la serata. Nelle taverne verranno serviti: pane fritto, polenta, farinata, panini con salsiccia, ravioli, cotiche e fagioli, fazzini, focaccia semplice e farcita, tire, caldarroste, torte, cortecce dolci, vin brulè, cioccolata calda, bibite e il sempre ricercato Elisir. Attenzione, però: nel borgo non sono accettati gli euro, ma si può pagare solo in talenti; per cambiare euro con talenti bisogna rivolgersi al banco degli usurai, situato all’ingresso del borgo.

Alle 21,30 avrà inizio la Sacra Rappresentazione con questi personaggi e interpreti:

Lettore: Loredana Fracchia

Madonna: Giulia Michelotti, studentessa al Politecnico di Torino

San Giuseppe: Andrea Briano

Gesù Bambini: venerdì 22 dicembre: Jacopo Bianchi; sabato 23 dicembre: Vittoria Peirone e Aurora Pedroni; domenica 24 dicembre: Camilla Berta

Arcangelo: Gaia Strazzarino

Profeta: Giorgio Zinola

Angelo del Sogno: Greta Bracco

Elisabetta: Francesca Piana

I Magi: Baldassarre: Andrea Mantega; Gaspare: Mirco Fracchia; Melchiorre: Quinto Trappolini

Oste di Cesarea: Gianni Moroni

Gelindo: Gianni Fracchia

Alinda (moglie di Gelindo): Letizia Chiarlone

Erode: Mario Bracco, presidente della Pro Loco di Roccavignale

Erodiade: Alessandra Arnello

Venditori di schiavi: Santo Alario, Alessandro Vitale

Centurione: Massimo Bagnasco

Popolana: Maria Sara Muru

Dame del censimento: Manuela Benzi ed Edda Giacosa

Usuraie: Giuliana Bracco, Silvana Mattiauda, Maria Nolasco, Marcella Rossotti e Katia Zinola

Sacerdotessa: Daria Fracchia

Scena aggiuntiva: discorso tra Erode e la Sacerdotessa che legge l’oracolo, in collaborazione con Graziana Pastorino, insegnante in pensione.

Per diminuire l’utilizzo dell’auto privata e rendere la manifestazione più sostenibile, la Pro Loco mette a disposizione il servizio navetta gratuito da Millesimo in tutte le serate del Presepe, con percorso circolare continuo dalle 19,30 alle 23,30; partenza da Piazza della Libertà a Millesimo e fermata intermedia dalla Demont.

Esauriti invece i posti del pullman gratuito organizzato sempre dalla Pro Loco per la serata di sabato 23 dicembre.

Tutte le info e gli aggiornamenti si trovano sul sito e sulla pagina Facebook dove si può chattare con lo staff in caso di dubbi dell’ultimo minuto.

Appuntamento a domani sera per la prima serata; si replica sabato 23 e domenica 24 dicembre.