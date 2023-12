Risalgono il tubo del gas, entrano dalla finestra e fanno razzia di preziosi: furto in un appartamento di via Corosu a Varazze

Varazze. Dopo Celle Ligure è stata la volta della vicina Varazze. Furto in un appartamento di via Corosu, a ponente della città.

È successo nel tardo pomeriggio di ieri, tra le 17 e le 18 quando, indisturbati, i malviventi si sono introdotti in casa salendo attraverso il tubo del gas ed entrando dalla finestra della cucina, al terzo piano di un palazzo. Poi, dopo aver messo sottosopra l’appartamento sono usciti dalla porta. Nessuno si è accorto di nulla. Rubati preziosi.

“Senso di poca sicurezza” dicono a IVG.it i residenti.

Venerdì sera i ladri hanno colpito a Celle in un appartamento di via Sanda. Ai Ferrari, invece, intorno alle 20 e 30 tre malviventi, muniti anche di una mazza, si sono introdotti in una proprietà privata, ma la sirena dell’allarme fortunatamente li ha messi in fuga. Qui, al contrario, non hanno avuto il tempo di fare nulla, se non di darsela a gambe quando hanno visto arrivare i padroni di casa insospettiti dall’antifurto. Le telecamere hanno ripreso tutto.