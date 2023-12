Riqualificazione ex Savam Altare, la prossima settimana al via la demolizione

Altare. Domani, 14 dicembre, la ditta incaricata di svolgere i lavori nelle Aree Ex Savam ad Altare si occuperà di predisporre l’area di cantiere, procedendo con la sistemazione delle recizioni e la pulizia dell’area. Nel corso della prossima settimana invece prenderanno avvio le operazioni di demolizione, con lo smontaggio delle capriate del forno Osccar.

Nella mattinata di lunedì 11 dicembre l’Amministrazione Comunale di Altare, insieme all’Ufficio Tecnico, ai Tecnici incaricati dal Comune di Altare e alla ditta che si occuperà dei lavori, alla presenza delle Forze dell’Ordine, é entrata ufficialmente nelle Aree Ex Savam, in seguito all’apertura dei cancelli da parte del Legale Rappresentante della Società “Città del Vetro S.r.l”, Geometra Vincenzo Ricotta. Questo ingresso all’interno dell’Area ha permesso di effettuare i sopralluoghi e i rilievi necessari per procedere celermente all’inizio dei lavori di demolizione e messa in sicurezza.

Il paese è diviso in due da oltre un anno a causa della pericolosità degli edifici dell’ex Savam. Per questo intervento il Comune ha stanziato 190mila euro derivanti dalla riduzione delle spese comunali e dall’avanzo di amministrazione per demolire il forno Oscar che grava su via XXV Aprile e la messa in sicurezza del San Rocco per la riapertura di via Cesio.