Rigassificatore, Garbarini: “Abbiamo bisogno di sviluppo turistico-ricettivo, una ‘industria in mare’ non è il fiore all’occhiello che ci serve”

Albisola Superiore. “Se Giovanni Toti mi ha tirato le orecchie per la mia presa di posizione? Non credo ce ne fosse bisogno, è una persona molto intelligente e un grande governatore, che ha fatto tanto per la nostra provincia e per l’intera regione. E la mia posizione di ‘no al rigassificatore’ è chiaramente legata ad una questione territoriale”. Così il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, che qualche giorno fa aveva espresso la propria contrarietà all’arrivo della Golar Tundra davanti al litorale savonese.

Secondo il primo cittadino “la nostra provincia ha già dato parecchio dal punto di vista industriale e possiamo risparmiarci di avere un’industria anche ‘in mare’. Specie perché ormai il rigassificatore non è più un’esigenza. Inoltre il rigassificatore a Piombino aveva trovato una sua collocazione, possiamo fare a meno di averlo a Savona”.

Ragionando per opposti, se Garbarini ha un motivo per dire “no” è opportuno chiedersi se abbia potuto apprende in maniera approfondita anche le “ragioni del sì” promulgate specialmente da Regione. Spiega: “In tanti, contrari, hanno alzato gli scudi. Ma in tanti casi si è trattato di un ‘no’ pretestuoso. La Regione mi ha dato l’opportunità di conoscere, tramite Snam, i dettagli del progetto, che di per sé non presenta criticità particolari. Ma ritengo che se vogliamo ritrovare uno sviluppo territoriale (e la provincia di Savona ne ha bisogno dal punto di vista turistico-ricettivo) allora il rigassificatore non sarebbe certo il fiore all’occhiello di cui abbiamo bisogno”.