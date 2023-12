Rigassificatore a Ravenna, Arboscello (Pd): “Governo mette in dubbio Savona/Vado. Idea sbagliata per tutti tranne che per Toti”

Savona-Vado. “La valutazione che sta facendo il Governo per lo spostamento della nave rigassificatrice Golar Tundra da Piombino al porto di Ravenna e non più nella rada di Savona/Vado, è una notizia positiva che conferma la posizione che stiamo tenendo da mesi, insieme a tutto il territorio”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello rispetto al trasferimento del rigassificatore.

“A Savona non ci sono le condizioni economiche, ambientali e sanitarie per accogliere il Rigassificatore e anche a livello tecnico lo spostamento a Ravenna sarebbe meno difficile, per strutture già esistenti e profondità dei fondali più adatte”, ha proseguito.

“Ma il dato politico è che addirittura il Governo mette in dubbio lo spostamento a Savona/Vado mentre Toti no. Nonostante le evidenze dimostrino che la sua volontà di proporre la Liguria per ospitare la Golar Tundra, a distanza di ormai due anni, sia stata un errore sotto tutti i punti di vista, il Presidente della Liguria, sempre più distante da cittadini, insiste nella sua idea e non pare voler fare nessun passo indietro”.

“Sarebbe davvero umiliante per Giovanni Toti se fosse il Governo a lanciare un salvagente, decidendo ufficialmente lo spostamento a Ravenna, rendendo evidente non solo l’errore di valutazione per aver proposto la Liguria, ma anche la sua insensibilità verso i territori che rappresenta e l’atteggiamento pavido, senza il coraggio di cambiare idea”, ha concluso Arboscello.