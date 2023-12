Riforma istituti tecnici e professionali, Sinistra Italiana Savona: “Si formano lavoratori specializzati, non cittadini”

Savona. “Raccogliamo le preoccupazioni di diversi docenti e dirigenti di istituti tecnici e professionali della nostra provincia, in merito alla riforma degli istituti tecnici e professionali del Ministro Valditara. Per il centrodestra di governo la scuola è una società interinale che fornisce manodopera a basso costo. Scuola, peraltro, già in sofferenza per le riforme di diversi governi di diverso colore politico”. Lo dichiara Sinistra Italiana.

Diversi i punti critici sottolineati negli interventi: “Si ritiene gravissimo anticipare i ptco, la cosidetta alternanza scuola-lavoro, nel biennio – proseguono -. Si tratta di ulteriori ore sottratte alla formazione, per mandare dei ragazzini a lavorare. E’ una scelta sbagliata quella di divaricare ancora di più le strade fra chi intraprende un percorso di formazione tecnico e professionale e chi opta per un liceo. Dovremmo andare nella direzione opposta, ovvero quella di fornire competenze trasversali, fondamentali in un mondo che cambia a ritmi serrati. A 14 un ragazzo può non essere in grado di prendere la decisione giusta per il proprio futuro. Questa riforma renderà di fatto impossibile cambiare la scelta”.

“Il passaggio da 5 a 4 anni impoverirà il bagaglio degli studenti. In questo contesto non viene minimamente affrontato il grande tema del numero di alunni per classe. Come si può seguire il percorso di apprendimento di ogni singolo studente con classi da 30 alunni? In generale si coglie la tendenza a creare lavoratori specializzati e si rinuncia totalmente a formare cittadini. In questo contesto, il codice di condotta dei dipendenti pubblici limita di molto la possibilità dei docenti di mobilitarsi ed esporsi anche su questa partita della riforma”.

Cocnludono: “Da parte nostra ci siamo fatti portavoce con i nostri rappresentanti in Parlamento delle istanze portate dei docenti savonesi e insieme ai deputati e senatori di Alleanza Verdi e Sinistra ci opporremo a questa riforma”.