Ricandidatura di Toti per le regionali 2025, Grande Liguria: “Costruire subito una alternativa”

Liguria. “Toti sceglie le feste natalizie per lanciare un pesante anatema sulla Liguria: intende fare il terzo mandato nel quinquennio 2025-2030. Pessima notizia per tutti i liguri, che pensavano di poter fare le festività natalizie in santa pace…” Parole che arrivano dal movimento politico Grande Liguria, che commenta le dichiarazioni del presidente regionale.

“Per evitare altri cinque anni della cura Toti in Liguria (ne facciamo volentieri a meno), urge già da subito costruire un alternativa credibile, non solo alla sua candidatura, ma anche nei confronti di una maggioranza, che ha davvero fatto il peggio possibile in questi anni” aggiunge.

“Ora non si tratta più di creare una semplice alternativa politica, ma detto papale papale di salvare la nostra terra, in quanto altri cinque anni di Toti non saremmo in grado di reggerli”.

“Siamo tutti responsabili e coinvolti in un progetto serio che possa dare un governo alla nostra Liguria, che rappresenti il fare e non l’annunciare, che abbia in testa un progetto di sanità pubblica e un rilancio sociale, ma soprattutto un impegno totale per fare Grande la nostra terra”.

“Se voi ci siete (politica, cittadini associazioni, etc.) noi ci saremo” conclude Grande Liguria.